Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++St.Blasien: Kindergarten brennt - keine Personen mehr im Gebäude+++

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.12.2023, kurz nach 11:00 Uhr, wurde ein Brand in einem Kindergarten in einem Ortsteil von St.Blasien gemeldet. Das Gebäude befindet sich im Vollbrand. Nach dem jetzigen Kenntnisstand befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Der Rettungs- und Löscheinsatz dauert an. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell