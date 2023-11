Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung am Jugendtreffpunkt

Hildesheim (ots)

Algermissen, Kranzweg (al) In der Zeit von Montag, 30.11.23, ca. 07:30 Uhr bis Mittwoch, 01.11.23, ca. 12:30 Uhr ist es an dem Gebäude des Jugendtreffs an der Gänserampe zu einer Sachbeschädigung durch einen Steinwurf auf eine der Fensterscheiben gekommen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 EUR. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell