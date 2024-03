POL-KN: (Dunningen, Lkr. Rottweil) Unfall im Kreisverkehr - 12.000 Euro Sachschaden (04.03.2024)

Rottweil (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße sind am Montagmittag gegen 13 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer war auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als er auf Höhe der parallel verlaufenden "Äußere Alleestraße" aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor und in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. ...

