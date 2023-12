LPI-SHL: Verdacht des Fahrens unter berauschenden Mitteln

Suhl (ots) - Freitagmorgen (15.12.2023) startete ein 78-jähriger Opel-Fahrer seine Fahrt an seiner Wohnanschrift in Suhl. Vor dem Losfahren, hatte der Senior jedoch vergessen die hintere Tür auf der Fahrerseite zu schließen und so kam es bereits nach wenigen Metern zum Zusammenstoß zwischen der offenen Autotür und einem in der Straße geparkten Mercedes. Die Tür verkeilte sich und an beiden Fahrzeugen entstand ...

