BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Diebstahl mit Waffen kostet 2.000 Euro

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr wollte ein 40-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger nach Skopje fliegen. Beamte der Bundespolizei überprüften ihn im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann bereits seit Februar 2019 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Diebstahls mit Waffen waren 200 Tagessätze zu jeweils 10 Euro zu zahlen. Alternativ standen 200 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro zahlen und anschließend ausreisen.

