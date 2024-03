POL-PPRP: Zeugen gesucht - Unfallflucht auf B44

Ludwigshafen (ots) - Ein bislang Unbekannter stahl am Donnertagnachmittag (14.02.2024, gegen 16 Uhr) in der Bruchwiesenstraße das Handy eines 13-Jährigen aus dessen Hand. Das Kind nahm die Verfolgung auf und konnte sehen, wir der Täter an der Haltestelle "Friedhof Mundenheim" in den Bus (Linie 76) stieg. Das Handy konnte über eine App später in der Mundenheimer Straße geortet und ein Ton abgespielt werden. Ein ...

mehr