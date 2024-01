POL-PDTR: Fund eines Tierkadavers im Wald bei Hermeskeil

Saarburg (ots) - Am Montag, 29.01.2024, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Centers in Saarburg, Am Leukbach 2 - 4, zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach parkte die 36-jährige Geschädigte ihr blaues Volkswagen-Cabriolet um 09:00 Uhr rückwärts in einer Parklücke. Als sie gegen 15:30 Uhr dorthin zurück kehrte, bemerkte sie Beschädigungen und rote Staub-/Dreckanhaftungen entlang der Beifahrerseite. Es wird daher ...

