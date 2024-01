POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der B 41

Trier (ots) - Ein abrupter Fahrspurwechsel hat am gestrigen Montag, 29. Januar, gegen 09.30 Uhr auf dem Martinsufer in Richtung Römerbrücke zu einem Unfall geführt. Während das Fahrzeug hinter dem Fahrspurwechsler noch rechtzeitig bremsen konnte, um einen Unfall zu vermeiden, gelang dies dem dahinterfahrenden Pkw nicht mehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die PI Trier sucht in dem Zusammenhang einen ...

