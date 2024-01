Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Unfall auf Martinsufer - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Ein abrupter Fahrspurwechsel hat am gestrigen Montag, 29. Januar, gegen 09.30 Uhr auf dem Martinsufer in Richtung Römerbrücke zu einem Unfall geführt. Während das Fahrzeug hinter dem Fahrspurwechsler noch rechtzeitig bremsen konnte, um einen Unfall zu vermeiden, gelang dies dem dahinterfahrenden Pkw nicht mehr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die PI Trier sucht in dem Zusammenhang einen silber-grauen BMW, der durch das spontane Fahrmanöver als Unfallbeteiligter und möglicher Mitverursacher geführt wird. Hinweisen nach soll an dem Fahrzeug das Kennzeichen TR-AO... angebracht gewesen sein. Hinweise nimmt die Wache unter 0651-9779/5210 entgegen.

