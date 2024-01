Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Saarburg (ots)

Am Montag, 29.01.2024, kam es auf dem Parkplatz des REWE-Centers in Saarburg, Am Leukbach 2 - 4, zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach parkte die 36-jährige Geschädigte ihr blaues Volkswagen-Cabriolet um 09:00 Uhr rückwärts in einer Parklücke. Als sie gegen 15:30 Uhr dorthin zurück kehrte, bemerkte sie Beschädigungen und rote Staub-/Dreckanhaftungen entlang der Beifahrerseite. Es wird daher vermutet, dass das unfallverursachende Fahrzeug erhebliche Dreckanhaftungen aufweist. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen.

