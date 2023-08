Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher scheitern, hinterlassen aber Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

Eine Lagerhalle im Blechhammerweg war in der Nacht von Montag auf Dienstag das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten machten sich an den Zugangstüren zu schaffen und versuchten gewaltsam, sie zu öffnen. Dabei zerstörten sie die Schließanlage. Es gelang den Tätern aber nicht, in die Halle einzudringen. Sie mussten mit leeren Händen wieder abziehen. Zurück blieb der Sachschaden an den Türen.

Zeugen, denen zwischen Montagnachmittag, 17.20 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.10 Uhr, etwas Verdächtiges im Bereich Blechhammerweg aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

