POL-CUX: Verkehrunfall an der Bushaltestelle der Grundschule in Langen - 6-jähriges Kind leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Montag (19.02.2024) kam es gegen 15:30 Uhr an der Bushaltestelle am Hinschweg in Langen zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines Schulbusses hatte hierbei aufgrund eines Fahrfehlers bei der Einfahrt in die Bushaltestelle bei langsamer Fahrt ein dortiges Geländer leicht touchiert. Ein 6-jähriges Kind, welches sich an dem Geländer festgehalten hatte, erlitt leichte Prellungen an der Hand. Das Kind wurde durch Lehrkräfte betreut und später ärztlich versorgt. Am Bus und am Geländer entstanden leichte Sachschäden.

