Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Landesstraße 118

Cuxhaven (ots)

Geestland/Debstedt. Am Sonntagvormittag (18.02.2024), gegen 11:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L118 zwischen Debstedt und Neuenwalde. Ein 50-jähriger Geestländer befuhr die Landesstraße mit seinem Pkw Mini in Richtung Debstedt, kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern, kollidierte mit einer Straßenlaterne und prallte schließlich gegen einen Zaun. Infolge des Verkehrsunfalls blieb der Pkw auf der Beifahrerseite liegen. Glücklicherweise verletzte sich der Fahrzeugführer nur leicht und wurde vorsorglich in einem nahgelegenen Krankenhaus behandelt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Durch die Freiwillige Feuerwehr musste die Straßenlaterne vorsorglich vom Netz genommen werden, so dass infolge der Schaltung zunächst der ganze Straßenzug dunkel blieb.

