Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Wurster Nordseeküste Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Am Freitagnachmittag (16.02.2024) kurz vor 15:30 Uhr kam ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der Wurster Nordseeküste mit seinem Pkw auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer befuhr die Straße Südermarren (L129) als er etwa in Höhe der Hausnummer 19 vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit mehreren Leitpfosten und schließlich mit einem Baum kollidierte. Glücklicherweise blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Der Schaden am Hyundai ist jedoch beträchtlich und dürfte bei ca. 40.000 Euro liegen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regenasser Fahrfahrbahn wurde eingeleitet.

