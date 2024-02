Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW kommt in Oberndorf von der Fahrbahn ab und verursacht hohen Sachschaden - Fahrzeugführer entfernt sich zunächst, kehrt aber zur Unfallstelle zurück

Cuxhaven (ots)

Oberndorf. Am Donnerstag (15.02.2024) gegen 08:20 Uhr kam es auf der Straße Hasenfleet (L 113) in Oberndorf zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher befuhr mit einem PKW die L 113 in Richtung Zollbaum, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Hier prallte der Wagen gegen ein Brückengeländer und beschädigte dieses erheblich. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro. Der Pkw blieb auf der Fahrbahn stehen und Betriebsstoffe liefen aus.

Kurz nach Eintreffen der Polizei erschien der 45-jährige Fahrer des Wagens, der sich zwischenzeitlich entfernt hatte, um seine Fahrzeugpapiere zu holen. Offenbar war der Mann aus Frankreich nicht mit den deutschen Rechtsvorschriften bezüglich eines Verkehrsunfalls vertraut. Der Honda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, der Fahrer blieb aber unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell