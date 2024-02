Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in einem Büroraum des Edeka-Marktes in Cadenberge

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Am gestrigen Donnerstag (15.02.2024) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brand in einem abgeschlossenen Büroraum des Edeka-Marktes in Cadenberge. Der Brand konnte durch die verbaute Brandlöschanlage sowie Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Der Büroraum ist nicht mehr nutzbar. Die Verkaufsflächen des Marktes wurden nicht geschädigt. Alle im Markt befindlichen Personen hatten das Gebäude glücklicherweise bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen und wurden nicht verletzt.

Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte der Brand durch Altbatterien verursacht worden sein, welche in einer entsprechenden Rückgabebox in dem Büroraum gelagert waren. Möglicherweise war es bei den Batterien zu einer chemischen Reaktion gekommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell