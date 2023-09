POL-SN: Unfall unter Alkoholeinfluss

Schwerin (ots) - Die Polizei rückte am gestrigen Tage zu vier Unfällen mit verletzten Radfahrern aus, darunter ein 12-jähriger Junge. Beim rechts Abbiegen kam es morgens gegen 09:0 Uhr zu einem Zusammenstoß in der Lübecker Straße. Der Autofahrer fuhr in gleicher Richtung, wie die Radfahrerin, und bog nach rechts in die Büdnerstraße ein. Beim Zusammenstoß wurde ...

