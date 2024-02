POL-CUX: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung im Bereich Ringstedt

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. Am gestrigen Donnerstag (15.02.2024) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Brand in einem abgeschlossenen Büroraum des Edeka-Marktes in Cadenberge. Der Brand konnte durch die verbaute Brandlöschanlage sowie Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Der Büroraum ist nicht mehr nutzbar. Die Verkaufsflächen des Marktes wurden nicht geschädigt. Alle im Markt befindlichen Personen hatten das Gebäude ...

mehr