Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert am Steuer

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 01.11.2023 gegen 18:55 Uhr wurde eine 54-jährige PKW Fahrerin einer Verkehrskontrolle in Zeulenroda-Triebes, Schopperstraße unterzogen. Bei dieser Verkehrskontrolle schlug den Beamten der Polizeiinspektion Greiz Alkoholgeruch entgegen, worauf ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der anfänglich wahrgenommene Geruch bestätigte sich anhand des Messgerätes. Dieses zeigten einen Atemalkoholwert von über 0,7 Promille. Die Fahrt wurde für den Tag untersagt und ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in der Dienststelle durchgeführt. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze eingeleitet. <BF>

