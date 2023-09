Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: In Supermarkt eingebrochen und Zigaretten gestohlen

Steinheim (ots)

Bei Ermittlungen nach einem Einbruch in einen Steinheimer Supermarkt sucht das zuständige Kriminalkommissariat Zeugen.

Dieser ereignete sich am Montagabend, 25.09.2023, gegen 22:05 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Anton-Spilker-Straße.

Bisher unbekannte Täter drangen hierbei zunächst gewaltsam in das Gebäude ein und brachen anschließend die Zigarettenschränke im Kassenbereich auf. Nachdem sie Zigaretten im Wert eines hohen vierstelligen Euro-Bereichs eingesteckt haben, entfernten sie sich wieder von der Örtlichkeit. Die Polizei schätzt den Gebäudeschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt verdächtige Personen im Bereich der Anton-Spilker-Straße gesehen? Wer kann Angaben zu dem Auto machen, mit dem die Täter geflohen sind? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell