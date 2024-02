Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Loxstedt /BAB27 Fahren unter Einfluss von Medikamenten

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Freitag, den 16.02.2024, wurde kurz nach 13:30 Uhr durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein Pkw mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Der 74-jährige Fahrzeugführer eines Dacias befuhr die BAB 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel. Der Fahrzeugführer aus der Gemeinde Hagen im Bremischen sei nach Zeugenangaben langsam auf dem Überholfahrstreifen gefahren und zunächst alleinbeteiligt mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Als er dort seinen Pkw stoppte, wollten ihn andere Verkehrsteilnehmer ansprechen, um ihn anzuweisen auf den Standstreifen zu fahren. Hier touchierte der Fahrzeugführer dann die Seitenschutzplanke und kam zum Stehen. Beim erneuten Versuch den Fahrzeugführer anzusprechen und zum Abstellen des Motors zu bewegen, sei dieser plötzlich leicht angefahren, sodass ein Zeuge zu Fall kam und sich leicht verletzte. In der anschließenden Kontrolle durch die hinzugerufenen Kräfte des Polizeikommissariats Geestland erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten stand und hierdurch nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen. Der Führerschein des 74-Jährigen wurde daher sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet. Der 74-Jährige wurde anschließend zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Sein Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Fahrbahn entfernt. Der entstandene Sachschaden dürfte aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeiten im unteren vierstelligen Bereich liegen.

