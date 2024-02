POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Loxstedt / Dedesdorf; Wesertunnel Verkehrskontrolle der Polizei Schiffdorf am Wesertunnel

Cuxhaven (ots) - Oberndorf. Am Donnerstag (15.02.2024) gegen 08:20 Uhr kam es auf der Straße Hasenfleet (L 113) in Oberndorf zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher befuhr mit einem PKW die L 113 in Richtung Zollbaum, als er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. ...

