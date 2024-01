POL-LM: +++Einbrecher machen Beute+++Täter fordern Bargeld+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Einbrecher machen Beute+++Täter fordern Bargeld

PD Limburg-Weilburg (ots)

Täter fordern Bargeld

Ereignisort: 65594 Runkel, Bahnhof Runkel

Ereigniszeit: 07.01.2024, 01:57 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Geschädigte von drei Tätern attackiert und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Geschädigte verweilte am Bahnhof in Runkel als er von zunächst einem Täter körperlich angegriffen und die Herausgabe von Bargeld gefordert wurde. Als der Geschädigte sich zur Wehr setze, kamen zwei weitere Täter hinzu und hielten den Geschädigten fest, während der andere Täter den Geschädigten fest am Hals packte und weiter die Herausgabe von Bargeld forderte. Erst als eine Anwohnerin auf den Vorfall aufmerksam wurde und laut rief, ließen die Täter von dem Geschädigten ab, entfernten sich und konnten im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Einbrecher machen Beute

Ereignisort: 35792 Löhnberg, Amselweg

Ereigniszeit: Samstag, 06.01.2024, 14:00 - 21:30 Uhr

Am Samstag wurde ein Einfamilienhaus in Löhnberg durch Einbrecher heimgesucht und Bargeld, Schmuck sowie Gedenkmünzen gestohlen. Die unbekannten Täter hebelten eine Zugangstür zum Wohnhaus auf, wodurch Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand und gelangten dadurch in das Gebäudeinnere. Anschließend wurden sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Mit dem Diebesgut gelang den Einbrechern dann unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

