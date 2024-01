PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verfolgungsfahrt+++Sachbeschädigung an PKW+++ Diebstahl einer Wildkamera+++Verkehrsunfallflucht+++

Limburg (ots)

Pressemeldung Samstag, den 06.01.2024 PD Limburg-Weilburg

1. Verfolgungsfahrt

Tatort: 65589 Hadamar, Mainzer Landstraße Tatzeit: 05.01.2024, 23:00 Uhr

Am Freitag, den 05.01.2024, gegen 23:00 Uhr befuhr ein mit zwei männlichen Personen besetztes Quad die Mainzer Landstraße in Hadamar. An dem Quad befand sich kein Kennzeichen und der Sozius trug keinen Helm. Als die Polizei beabsichtigte das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, beschleunigte der Fahrer und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt begann in der Franz-Alfred-Muth-Straße und konnte nach ca. 15 Minuten erfolgreich durch die Polizei beendet werden. Für das Quad liegt kein gültiger Versicherungsschutz vor. Der 16- jährige Fahrer des Quads war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und flüchtete daher vor der Polizei.

2. Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: 35789 Weilmünster, Hintergasse 12 Tatzeit: Do., 04.01.2024, 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Am Do., dem 04.01.2024, zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr, wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter die beiden Außenspiegel eines geparkten Pkw, möglicherweise durch Abtreten, beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 250,- EUR geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

3. Besonders schwerer Fall des Diebstahls einer Wildkamera sowie Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 65606 Villmar, Leistenbachstr. 1 Tatzeit: Mi., 20.12.2023, 16:00 Uhr bis Fr., 05.01.2024, 11:33 Uhr

Zwischen Mi., dem 20.12.2023 und Fr., dem 05.01.2024 wurde in der Leistenbachstraße in Villmar durch einen oder mehrere unbekannte Täter eine Wildtierkamera, welche an einer Europalette verschraubt war, durch Gewaltanwendung gelöst und entwendet. Weiterhin wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Schuppen mittels Graffiti besprüht und hierdurch beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Das Diebesgut wird auf ca. 80,- EUR beziffert. Der Sachschaden durch das Graffiti beläuft sich auf ca. 200,- EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallflucht

Tatort: L 3020, zwischen Runkel-Schadeck und Runkel-Wirbelau Tatzeit: Sa., 06.01.2024, 05:04 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, dem 06.01.2024, gegen 05:00 Uhr, befuhr ein männlicher Fahrzeugführer aus Löhnberg die L 3020, aus Richtung Runkel-Schadeck kommend in Fahrtrichtung Runkel-Wirbelau. Ca. in Höhe des Kilometers 0.300 kam ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die Fahrspur des Löhnberger Pkw-Führers und kollidierte mit dessen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel in einer Höhe von ca. 100,- EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher / die Unfallverursacherin liegen derzeit nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell