POL-LM: Fahrrad und Werkzeug bei Kellereinbruch gestohlen +++ Einbrecher stehlen Getränke

Limburg (ots)

1. Fahrrad und Werkzeug bei Kellereinbruch gestohlen, Limburg, Eschhofen, Rheinstraße, Mittwoch, 03.01.2024, 03:00 Uhr bis 08:00 Uhr

(jn)Bei einem Kellereinbruch im Limburger Ortsteil Eschhofen sind am Mittwoch mehrere Gegenstände im Wert von über 1.500 Euro gestohlen worden. Zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr betraten die Unbekannten ein Mehrfamilienhaus in der Rheinstraße und verschafften sich dort Zutritt zu mindestens einem Kellerraum. Aus diesem wurde in der Folge eine Bohrmaschine sowie weiteres Werkzeug und ein Fahrrad gestohlen.

Sachdienliche Hinwiese werden von der Limburger Polizei unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 erbeten.

2. Einbrecher stehlen Getränke,

Limburg, Jahnstraße, Sportplatz, Dienstag, 02.01.2024, 23:00 Uhr bis Mittwoch, 03.01.2024, 10:30 Uhr

(jn)Auf einem Sportplatzgelände in Limburg waren zwischen Dienstag und Mittwoch Gauner zugange, die dabei Getränke sowie Leergut entwendeten. Erkenntnissen vom Tatort in der Jahnstraße zufolge betraten der oder die Täter das Gelände und brachen einen als Verkaufs- und Lagerraum genutzten Container auf. Aus diesem ließen die Täter Getränkedosen, Flaschen und Leergut im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen. Zudem wurde durch ihr gewaltsames Vorgehen ein Sachschaden in Höhe von knapp 500 Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden.

