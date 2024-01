PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vermisstensuche der Polizei in Limburg - 54-Jährige aus Hünfelden-Ohren vermisst

Limburg (ots)

(fh)Seit heute Vormittag wird die 54 Jahre alte Ulrike Zander aus Hünfelden-Ohren vermisst. Gegen 11:00 Uhr verließ Frau Zander eine Betreuungseinrichtung in der Camberger Straße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sie ist etwa 160 cm groß, hat graue lockige Haare und trug zuletzt eine Brille und eine braunbeige Jacke. Auffällig ist eine leichte Gehbehinderung, die sich auf ihren Gang auswirkt. Frau Zander könnte sich derzeit in einer hilflosen Lage befinden. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Die Vermisste könnte sich unter anderem rund um den Hauptbahnhof in Frankfurt am Main, oder im Raum Idstein aufhalten.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

