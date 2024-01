PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Verstoß Waffengesetz+++Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte+++Trunkenheitsfahrt/Fahren ohne Fahrerlaubnis+++Vers. Einbruch+++Sachbeschädigungen+++Schlägereien+++Fahrlässige Brandstiftung+++Brände

Limburg (ots)

Pressemeldung 01.01.2024 (Neujahr) PD Limburg-Weilburg

1. Verstoß Waffengesetz

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofstraße Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:49 Uhr

Am 01.01.2024 gegen 00:49 Uhr wurde bei einem 47-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Limburg eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Zuvor gab dieser im Rahmen der Silvesternacht Schüsse aus der Schreckschusswaffe in der Bahnhofstraße in Limburg ab. Da er die Waffe unrechtmäßig im öffentlichen Raum führte und benutzte, wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

2. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Tatort: 65551 Limburg, Wendelinusstraße Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:05 Uhr

Ein 36-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Hadamar leistete Widerstand - zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Am 01.01.2024, 00:05 Uhr kam es im Rahmen von privaten Silvesterfeierlichkeiten zu einem Polizeieinsatz. Der 36-jährige, stark angetrunken, wollte die Feierlichkeiten trotz mehrfacher Aufforderung seitens des Gastgebers nicht verlassen. Gegen die hinzugerufenen Beamten wurde der Beschuldigte zunehmend aggressiver, wehrte sich gegen das Verbringen aus der Wohnung und trat nach den Beamten. Diese trugen durch die Tritte des Beschuldigten leichte Verletzungen davon. Gegen die Person wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort: 65549 Limburg, Diezer Straße Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 01:33 Uhr

Kontrolle eines angetrunkenen Fahrzeugführers. Am 01.01.2024 um 01:33 Uhr wurde eine Funkstreife in 65549 Limburg, Diezer Straße auf einen 44-jährigen deutschen Verkehrsteilnehmer aus Frankfurt, aufgrund unsicherer Fahrweise, aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Zudem konnte der Verkehrsteilnehmer keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen. Nach durchgeführter Blutentnahme wurde der Beschuldigte entlassen. Gegen ihn werden entsprechende Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgelegt.

4. Versuchter Einbruchdiebstahl in Gewerbe

Tatort: 65549 Limburg, Weiersteinstraße Tatzeit Montag, 01.01.2024, bis 06:30 Uhr

Am 01.01.2024 um 06:30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Cafés aufzuhebeln. Nachdem dieser Versuch scheiterte, schlugen der oder die Täter eine Scheibe der Glasfront ein. Ob ein Eindringen in das Objekt tatsächlich gelang, ist aktuell noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

5. Sachbeschädigung an Wohnungstür

Tatort: 65549 Limburg, Breslauer Straße Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 01:31 Uhr

Am Neujahrsmorgen wurde in 65549 Limburg, Breslauer Straße gegen 01:31 Uhr die Hauseingangstür eines Reihenhauses von Unbekannten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen, die zur Erhellung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

6. Angebliche Schlägerei

Tatort: 65549 Limburg, Grabenstraße Tatzeit: Montag, Neujahr, 01.01.2024, 03:46 Uhr

Eine größere Personengruppe soll sich schlagen - jedoch keine Feststellungen seitens der Polizei.

Am 01.01.2024 um 03:46 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass sich eine größere Personengruppe vor einer Bar in 65549 Limburg, Grabenstraße u.a. mit Glasfalschen schlagen soll.

Die Polizei konnte vor Ort keine Feststellungen treffen, fragt jedoch in dem Zusammenhang nach Zeugen und möglichen Geschädigten, die Hinweise zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

7. Hinweis auf streitende Gruppierung

Tatort: 65520 Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 03:40 Uhr

Auch in 65520 Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße, sollen am 01.01.2024 gegen 03:40 Uhr mehrere Personen aufeinander losgegangen sein, sich geschlagen und angeschrien haben. Auch dieser zweite Hinweis auf eine Personengruppe, mit möglicherweise im Raum stehenden Körperverletzungsdelikten, konnte nach Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort nicht bestätigt werden.

Auch in diesem Fall erbittet die Polizei Zeugenhinweise an die Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400.

8. Fahrlässige Brandstiftung durch Feuerwerk

Tatort: 65594 Runkel, Bahnhofstraße Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:22 Uhr

Hoher Sachschaden an Gebäude, ausgelöst durch Feuerwerkskörper. Am 01.01.2024 um 00:22 Uhr geriet in 65594 Runkel, Bahnhofstraße eine Dachkonstruktion eines Balkons, nach Beschuss mit Feuerwerkskörpern, in Brand. Das Feuer breitete sich aus und griff auf die Dachkonstruktion eines zweiten Balkons über. Es entstand kein Personenschaden, jedoch ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.

Es gibt Hinweise auf Jugendliche, die die Feuerwerkskörper in Richtung des Hauses zündeten.

Personen, die zu dem Vorfall Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

9. Sachbeschädigung durch Feuer

Tatort: 65549 Limburg, Holzheimer Straße Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 01:01 Uhr

Unsachgemäße Entsorgung von Feuerwerkskörpern verursacht Zaunbrand.

Unbekannte Täter lagerten am Neujahrsmorgen gegen 01:01 Uhr Feuerwerkskörper unsachgemäß im Bereich von Mülltonnen ab, sodass diese sich nochmals entzündeten. Durch ein in der Folge entstehendes Feuer, wurde ein Zaun beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Zusammenhang auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

10. Sachbeschädigung durch Feuer

Tatort: 65604 Elz, Am Musikantenring Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 01:20 Uhr

Eine weitere unsachgemäße Entsorgung von sog. Feuerwerksbatterien entzündete Mülltonnen und eine Hecke, eine Hausfassade wurde beschädigt.

Durch zwei abgestellte Feuerwerksbatterien in 65604 Elz, Am Musikantenring am Neujahrstag, 01.01.2023, 01:20 Uhr, gerieten zwei in der Nähe befindliche Mülltonnen in Brand. Eine angrenzende Thuja-Hecke stand ebenfalls in Flammen und konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Hausfassade, eines angrenzenden Wohnhauses, wurde durch Rußanhaftungen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

11. Brand von zwei Altkleidercontainern

Tatort: 35781 Weilburg, Friedenbachstraße Tatzeit: So. 31.12.2023, 19:30 Uhr & Mo. 01.01.2024, 01:44 Uhr

Am Sonntagabend, 31.12.2023, gegen 19:30 Uhr sowie in der Silvesternacht, dem 01.01.2024, gegen 01:44 Uhr, kam es in der Friedenbachstraße in Weilburg zu Bränden von zwei verschiedenen Altkleidercontainern.

Durch die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten die darin brennenden Kleidungsstücke gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an den Kleidungsstücken in einer Höhe von insgesamt ca. 800 Euro sowie an den beiden Altkleidercontainern in unbekannter Höhe. Die Ursache für die Brände ist bisher nicht bekannt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Rufnummer 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

12. Brand Grünbepflanzung

Tatort: 35789 Weilmünster, Sudetenstraße Tatzeit: Montag, 01.01.2024, 00:10 Uhr

In der Silvesternacht, dem 01.01.2024, gegen 00:10 Uhr, kam es in der Sudetenstraße in Weilmünster zu einem leichten Heckenbrand, welcher durch Querschläger einer Feuerwerksbatterie durch einen Anwohner verursacht wurde.

Der Brand konnte durch Anwohner mittels Wasser, bereits vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, selbstständig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 200 Euro beziffert.

Insgesamt kam es in der Silvesternacht, über die in der Pressemeldung erwähnten Sachverhalte hinaus, zu zahlreichen Mitteilungen bei der Polizei. Es handelt sich hierbei um kleinere Brände, Ruhestörungen und Streitigkeiten (ohne strafrechtlichen Bezug).

Nach derzeitiger Einschätzung liegen der Polizei keine Hinweise auf schwere Straftaten vor.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell