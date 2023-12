POL-LM: Eine Person, eine Kontrolle, mehrere Straftaten +++ Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens +++ Böllerwurf in Wohnhaus +++ Einbrecher haben Schmuck im Visier +++ Blitzerreport

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Eine Person, eine Kontrolle, mehrere Straftaten, Limburg-Lindenholzhausen, Brunnenstraße, Freitag, 29.12.2023, 00:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag wurden bei der Kontrolle eines Mannes in Limburg-Lindenholzhausen mehrere Straftaten festgestellt. Gegen 00:20 Uhr meldete ein Zeuge der Polizeistation Limburg eine Person, die in der Brunnenstraße ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Fahrbahn geschoben hätte und anschließend in diesem weitergefahren sei. Sofort wurde eine Streife in die besagte Straße entsandt, wo sie den Seat Ibiza samt Fahrer antreffen konnten. Zu diesem Zeitpunkt ahnten die Polizisten jedoch noch nicht, dass es keine alltägliche Kontrolle werden würde. Eine Überprüfung der Personalien des 38-jährigen, wohnsitzlosen Fahrers ergab, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Er selbst stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und hatte in seinen Taschen ein verbotenes Messer sowie Betäubungsmittel dabei. Ein genauerer Blick ins Fahrzeug führte dann weitere Straftaten und Verstöße zu Tage. So fanden die Beamten auf dem Beifahrersitz und auch im Kofferraum eine Schreckschusswaffe sowie eine ungeladene Langwaffe auf. Das Fahrzeug selbst war nicht zugelassen, auch waren daran entwendete Kennzeichen angebracht. Diese Reihe an Straftaten hatte nicht nur mehrere Ermittlungsverfahren, sondern auch Sicherstellungen, eine Blutentnahme und eine Fahrt in eine Justizvollzugsanstalt zur Folge

2. Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens - Zeugen gesucht, Bundesstraße 49 zwischen Weilburg und Limburg / Bundesstraße 54 Höhe Limburg-Ahlbach, Donnerstag, 28.12.2023, 22:50 Uhr

(fh)Am späten Donnerstagabend zog die Polizei einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr, welcher zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bundesstraße 49 entlanggefahren war. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Um 22:50 Uhr befuhr eine Streife der Polizeistation Limburg die Bundesstraße 49 in Richtung Limburg, als sie in Höhe Limburg-Ahlbach auf einen grauen Volvo V50 aufmerksam wurden, welcher von der B 54 auf die B 49 auffuhr und anschließend bei erlaubten 100 km/h mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Volvo, welcher fortwährend die linke Spur befuhr, samt Fahrer und zwei Insassen auf der B 49 in Höhe der Auffahrt zur BAB 3 anhalten. Der 33-jährige Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden einer Kontrolle unterzogen und ihm der entsprechende Tatvorwurf eröffnet. Er musste die Beamten für weitere Maßnahmen zur Dienststelle begleiten, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der Pkw sowie sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, denen am Donnerstagabend der graue Volvo mit Limburger Kennzeichen aufgrund seiner Fahrweise auf der B 54 oder der B 49 aufgefallen ist, sich bei der Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

3. Silvesterböller in Wohnhaus geworfen, Limburg, Marienbader Ring, Donnerstag, 28.12.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend haben Unbekannte einen Silvesterkracher in ein Limburger Wohnhaus geworfen und die Hausbewohner dadurch leicht verletzt. Gegen 20:00 Uhr hielten sich die beiden Bewohner des Einfamilienhauses im Marienbader Ring gerade in ihrer Küche auf, als plötzlich ein "Böller" durchs geöffnete Fenster flog und auf ihrem Boden explodierte. Durch den Knall wurden die 61 und 60-Jährigen leicht verletzt. Der oder die Täter hatten den Knaller aus Richtung der Straße geworfen und waren umgehend geflüchtet.

Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstagabend rund um den Marienbader Ring Personen beobachtet haben, die Feuerwerkskörper zündeten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

4. Schmuck ins Visier genommen, Limburg, Friedrich-Ebert-Straße, Donnerstag, 28.12.2023, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in die Wohnung eines Limburger Mehrfamilienhauses ein und gelangten letztlich an Wertsachen. Spuren am Tatort zufolge, hebelten die Einbrecher ein Balkonfenster in der Friedrich-Ebert-Straße auf, um anschließend in die Erdgeschosswohnung einzusteigen. Dort durchwühlten sie zwei Räume und stießen auf Schmuck, mit welchem sie daraufhin unbemerkt die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise über die Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt

