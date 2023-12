PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auf Tankstellengelände Staubsauer aufgebrochen +++ Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs +++ Mehrere Überschreitungen bei Geschwindigkeitskontrollen

1. Auf Tankstellengelände Staubsauer aufgebrochen, Brechen, Niederbrechen, Limburger Straße, Dienstag, 26.12.2023, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 27.12.2023, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch brach ein Dieb auf einem Tankstellengelände in Niederbrechen einen Staubsaugerautomaten auf. Im Schutze der Dunkelheit betrat der bislang Unbekannte das Gelände in der Limburger Straße, näherte sich zielgerichtet einem dortigen Staubsaugerautomaten und brach diesen auf. Anschließend griff der Täter in den beschädigten Automaten hinein und entwendete dessen Inhalt in Form von Münzgeld. Mit der Beute gelang ihm anschließend unbemerkt die Flucht.

Die Polizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs, Weilburg, Limburger Straße/An der Backstania, Mittwoch, 27.12.2023, 16:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag zog die Polizei aus Weilburg einen Mofa-Fahrer aus dem Verkehr, der zuvor Drogen konsumiert hatte und anschließend ohne Fahrerlaubnis gefahren war. Am Nachmittag fiel einer Streife im Bereich Limburger Straße/An der Backstania ein mit zwei Personen besetztes Mofa auf. Sofort entschieden sich die Beamten dazu, die beiden zu kontrollieren. Sie sollten den richtigen Riecher gehabt haben. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 26 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Darüber hinaus konnte er keine Fahrerlaubnis vorlegen. Zu guter Letzt fanden die Beamten bei ihm eine Tablette, die sich bei einem durchgeführten Test als Betäubungsmittel herausstellte. Der 26-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm von einem Arzt Blut abgenommen wurde. Die Tablette stellten die Polizisten sicher. Im Anschluss durfte der 26-Jährige die Station zu Fuß verlassen.

3. Mehrere Überschreitungen bei Geschwindigkeitskontrollen, Limburg, Bundesstraße 49, Ahlbacher Spange, Donnerstag, 28.12.2023, 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr

(fh)Gleich mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer sind am Donnerstagmorgen auf der B 49 bei Limburg aufgrund hoher Geschwindigkeiten aufgefallen. Zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr hatten die Beamten ihr Messgerät in Höhe der Ahlbacher Spange in Fahrtrichtung Weilburg aufgestellt. In der Summe wurden 1.232 Fahrzeuge gemessen, von denen 36 zu schnell unterwegs waren. Von 14 Verstößen, bei denen je ein Bußgeld zu erwarten ist, gingen alleine 10 auf das Konto von Lkw-Fahrern. Ein Pkw-Fahrer war bei erlaubten 100 Km/h mit 47 km/h zu schnell gemessen worden. Ihn erwartet nun ein Fahrverbot.

