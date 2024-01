PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Frau geschlagen, Polizeibeamter getreten und angespuckt +++ Trickdiebe in Supermarkt +++ Böller in Briefkasten - Bewohner verletzt +++ Ampel bei Unfall beschädigt - Unfallflucht +++

Limburg (ots)

1. Frau geschlagen, Polizeibeamter getreten und angespuckt, Dornburg-Frickhofen, Limburg, Dienstag, 02.01.2024, 22:55 Uhr

(he)Gestern Abend griff ein Festgenommener während der Fahrt zur Polizeistation Limburg einen Polizeibeamten an, indem er nach ihm trat und absichtlich in das Gesicht spuckte. Vorausgegangen war ein Polizeieinsatz in der Pfarrhofstraße in Dornburg-Frickhofen. Von dort wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann seine Ehefrau angegriffen und diese sich nun zu Nachbarn geflüchtet habe. Vor Ort konnte der 35-Jährige, welcher sich gegenüber den eingesetzten Streifen hochaggressiv verhielt, angetroffen und trotz massiven Widerstandes festgenommen werden. Die Frau wurde durch einen Krankenwagen vor Ort versorgt. Zur Durchführung einer Blutentnahme bei dem alkoholisierten Tatverdächtigen wurde dieser zur Polizeidienststelle Limburg verbracht. Auf dem Weg dorthin trat er einen Beamten und spuckte diesem ins Gesicht. In der Polizeizelle angekommen randalierte er in dieser weiter. Sowohl die Partnerin des Festgenommenen als auch der Polizeibeamte wurden durch den 35-Jährigen verletzt.

2. Trickdiebe in Supermarkt,

Elbtal, Mainzer Landstraße, Dienstag, 02.01.2024, 16:00 Uhr

(da)Zwei Trickdiebe haben am Dienstag in einem Supermarkt in Elbtal ihr Unwesen getrieben. Die beiden Männer gaben sich zunächst als Kunden aus und betraten gegen 16 Uhr den Markt in der Mainzer Landstraße. An der Kasse täuschten sie vor, Waren bezahlen zu wollen und brachten so die Kassiererin dazu, die Kasse zu öffnen und mehrere Geldscheine herauszuholen. Einer der beiden versuchte nun, die Angestellte abzulenken, um an das in der Hand befindliche Bargeld zu gelangen. Dazu legte er seine Geldbörse und seine Hand auf die der Kassiererin. Geschickt zog er ihr 200 Euro aus der Hand. Die Angestellte bemerkte jedoch den Trickdiebstahl, woraufhin die beiden Täter aus dem Geschäft flüchteten und mit einem grauen Opel Zafira in Richtung Langendernbach davonfuhren. Einer der Täter war etwa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, sprach gebrochen Englisch und war mit einer grünen Winterjacke und einer grauen Mütze bekleidet. Sein Komplize war circa 60 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Die Kassiererin beschrieb ihn als "südländisch aussehend" und von normaler Statur. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einer dunklen Mütze mit weißem Aufdruck. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

3. Böller in Briefkasten - Bewohner verletzt, Limburg, Pater-Henkes-Ring, Dienstag, 02.01.2024, 17:40 Uhr

(da)Unbekannte haben am Dienstagabend durch einen Böllerwurf einen Briefkasten beschädigt und die Bewohner des dazugehörenden Einfamilienhauses verletzt. Gegen 17:40 Uhr warfen die drei bislang unbekannten Täter einen Feuerwerkskörper in den Briefkastenschlitz der Haustür eines Wohnhauses im Pater-Henke-Ring. Durch die Explosion des Böllers wurde der Briefkasten leicht beschädigt. Doch dabei blieb es nicht! Durch den unkontrollierten Wurf durch den Briefkastenschlitz in den Hausflur wurden die zwei Hausbewohner überrascht und durch die Explosion leicht verletzt. Die Täter kümmerte das wenig und sie flüchteten unerkannt. Aus diesem Grund weist die Polizei nochmals darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern grundsätzlich nach Silvester nicht mehr erlaubt ist. Unabhängig von etwaigen Vorschriften ist es auch im Sinne eines guten Miteinanders unverantwortlich, Raketen, Böller etc. unkontrolliert zu zünden, vor allem, wenn dadurch Mitmenschen gefährdet werden! Auch fremdes Eigentum ist in jedem Fall tabu! Im konkreten Fall ermittelt nun die Polizeistation Limburg wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt unter der Rufnummer (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

4. Ampel bei Unfall beschädigt - Unfallflucht, Runkel, Steeden, Steedener Hauptstraße, Mittwoch, 20.12.2023 bis Mittwoch, 27.12.2023

(da)Im Runkeler Ortsteil Steeden wurde in den vergangenen Tagen eine Fußgängerampel beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr vermutlich zwischen dem 20. und 27. Dezember die Steedener Hauptstraße, kam von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen die Ampel. Diese wurde hierdurch beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Da bislang keine weiteren Erkenntnisse zum Unfallgeschehen vorliegen, bittet die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

5. Geschwindigkeitsmessung auf der L 3278, Gemarkung Hadamar, Fahrtrichtung Niederzeuzheim, Höhe Reitplatz, Dienstag, 02.01.2024, 10:00 Uhr - 11:30 Uhr

(he)Gestern Morgen führten Kräfte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der L 3278 im Bereich Hadamar eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In Fahrtrichtung Niederzeuzheim wurden zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr 220 Fahrzeuge gemessen. Lediglich fünf Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. In drei Fällen müssen die Verantwortlichen mit einem Verwarngeld, in zwei Fällen mit einem Bußgeld rechnen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell