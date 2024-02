Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland; OT Imsum Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Samstag (17.02.2024) ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf dem Parkplatz beim Ochsenturm in 27607 Geestland OT Imsum ein Verkehrsunfall. Der 85-jährige Fahrzeugführer eines Toyota verwechselte nach eigenen Angaben Gas und Bremse und touchierte zunächst ein anderes geparktes Fahrzeug und fuhr anschließend in einen Graben.

Bei der Überprüfung des Bremerhaveners stellten die eingesetzten Beamten eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol fest. Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von über 0,9 Promille. Daher wurde die Sicherstellung des Führerscheins und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell