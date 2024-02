Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften. Sie müssen mit entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Am Samstag wurde ein 30-jähriger Mann aus Bülkau mit seinem PKW im Bereich der Cuxhavener Straße in Hemmoor kontrolliert. Hierbei wurden Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt, welche durch einen Vortest bestätigt wurden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Am Sonntag gegen 16:25 Uhr wurde ein 34-jähriger Hemmoorer mit einem PKW-Anhänger Gespann im Bereich der Straße An der Pferdebahn kontrolliert. Der Fahrzeugführer war den Beamten bereits aus vorherigen Kontrollen bekannt, da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

In der Nacht zum heutigen Montag wurde gegen 01:20 Uhr eine 54-jährige Frau aus Otterndorf mit ihrem PKW in der Schleusenstraße in Otterndorf kontrolliert. Hierbei wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest zeigte einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

