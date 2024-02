Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei sucht Zeugen nach Hindernisbereitung im Bahngleis

Berlin - Reinickendorf (ots)

Nachdem Unbekannte in zwei Fällen Betonplatten auf S-Bahngleise in Reinickendorf legten und so erhebliche Sachschäden verursachten, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Am Sonntagabend legten unbekannte Täter eine Betonplatte auf die Gleise zwischen den S-Bahnhöfen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik und Alt-Reinickendorf. Eine S-Bahn der Linie 25 überfuhr um 19:24 Uhr das Hindernis und wurde erheblich beschädigt. Die ca. 70 Fahrgäste konnten den Zug am nächsten Bahnhof unverletzt verlassen.

Am Montagabend um 20:03 Uhr überrollte ein anderer S-Bahnzug der Linie 25 im gleichen Streckenbereich erneut eine durch unbekannte Täter aufgelegte Betonplatte. Der Zug war nicht mehr fahrbereit. Alarmierte Bundespolizeikräfte evakuierten die 76 unverletzten Reisenden fußläufig zum nächsten Bahnhof.

In beiden Fällen entstanden erhebliche Sachschäden und umfangreiche Auswirkungen auf den Bahnbetrieb.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen. Wer hat die Taten am Sonntag, den 18. Februar 2024 zwischen 19:04 und 19:24 Uhr bzw. am Montag, den 19. Februar 2024 zwischen 19:44 und 20:03 Uhr im Bereich der Roedernallee beobachtet und kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 und unter 030 / 20622 93 60 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell