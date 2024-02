BPOLD-B: Graffitisprayer auf frischer Tat gestellt

Schönefeld - Landkreis Dahme-Spreewald (ots) - Im Laufe des Dienstags vollstreckte die Bundespolizei am Flughafen Berlin Brandenburg mehrere Haftbefehle gegen gesuchte Personen. In allen Fällen zahlten die vier Männer und eine Frau die offenen Geldstrafen in Höhe von insgesamt 10.190 Euro. Im ersten Fall ist ein 44-jähriger Deutscher wegen Trunkenheit im Verkehr ...

mehr