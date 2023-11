Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim- Neidenstein/ Rhein-Neckar-Kreis: Täter bei Einbruch gestört - Zeugen gesucht

Sinsheim- Neidenstein/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Samstagnachmittag nutze ein bislang unbekannter Täter den Zeitraum von 17:30 Uhr und 18:00 Uhr aus und verschaffte sich gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Spähäcker. Womöglich durch Aufhebeln eines Fensters gelang der Unbekannte in die Wohnräume und entwendete Schmuck in unteren vierstelligen Bereich. Während seiner Tat wurde er jedoch durch die zurückkehrenden Bewohner überrascht und ergriff die Flucht, indem er durch ein offenes Fenster in Richtung Eschelbronner Straße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Über den Täter ist lediglich bekannt, dass er dunkel gekleidet war. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich bitte unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell