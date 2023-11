Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kollision mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Freitag, um 20:25 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit seinem VW den Ulmenweg in Richtung Hochuferstraße. An der Einmündung zur Clara-Reinmann-Straße bog er nach rechts ab und übersah hierbei die für ihn rot anzeigende Ampel. Er fuhr über die Straßenbahnschienen und übersah eine Straßenbahn, welche im Ulmenweg in Richtung stadtauswärts fuhr. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass der Pkw mehrere Meter mitgeschleift wurde. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision noch fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Sachschaden an dem Pkw und an der Straßenbahn beläuft sich auf mehrere tausend Euro im niederen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell