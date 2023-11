Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in mehrere Baucontainer

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Mitarbeiter einer Baufirma begab sich am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf eine Baustelle in der Jahnstraße. Hierbei stellte er Einbruchsspuren an mehreren Containern fest. Die hinzugerufene Polizei konnte Spuren der bislang unbekannten Täter sichern. Aus den Containern wurden hauptsächlich Werkzeuge und andere Baumaschinen entwendet. Der Tatzeitraum des Einbruchs liegt zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag 10.30 Uhr. Der genaue Diebstahlsschaden ist bislang noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Schwetzingen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder der bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden, unter: 06202-2880.

