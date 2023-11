Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ersthelfer nach Hundeattacke gesucht

Mannheim (ots)

Eine 52-Jährige und ein 55-Jähriger befanden sich am Samstag gegen 16.20 Uhr mit ihrem Hund auf dem Heimweg und liefen in der Steubenstraße an einem Discounter vorbei. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 20-Jährige ebenfalls mit ihrem Hund. Als der Hund der 20-Jährigen den anderen Hund erblickte, riss sich dieser los, rannte auf ihn zu und verbiss sich in diesen. Mehrere Versuche der Besitzer die Hunde zu trennen, scheiterten. Erst ein bislang unbekannter Passant schaffte es, mittels einem Einkaufskorb, den angreifenden Hund zu lösen, indem er diesem den Korb überstülpte und ihn wegzog. Die Hunde, als auch die Besitzer erlitten Verletzungen. Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten Helfer, der es schaffte die Hunde zu trennen.

Dieser oder Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Ersthelfers geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden, unter: 0621-833970.

