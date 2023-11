POL-MA: 5 geparkte Autos beschädigt

Mannheim (ots) - Eine 52-Jährige und ein 55-Jähriger befanden sich am Samstag gegen 16.20 Uhr mit ihrem Hund auf dem Heimweg und liefen in der Steubenstraße an einem Discounter vorbei. Hier befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 20-Jährige ebenfalls mit ihrem Hund. Als der Hund der 20-Jährigen den anderen Hund erblickte, riss sich dieser los, rannte auf ihn zu und verbiss sich in diesen. Mehrere Versuche der Besitzer ...

mehr