POL-KN: (Rottweil) Brand eines Müllcontainers beim Friedhof

Rottweil (ots)

Zu einem Brand eines Müllcontainers und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am späten Montagabend bei der Grüngutablage des Altstadtfriedhofes in der Römerstraße gekommen. Nach der Verständigung gegen 22.15 Uhr rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann zu dem Kleinbrand aus und brachte diesen auch schnell unter Kontrolle. Die Brandursache des Müllcontainer-Brandes konnte bislang nicht ermittelt werden. In dem Container befanden sich, neben üblichem Abfall und alten Blumentöpfen, auch alte Grablichter.

