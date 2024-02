Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Waren (ots)

Ein vollendeter Betrug ereignete sich in der Zeit vom 20.02.2024 bis zum 24.02.2024 in der Westsiedlung in 17192 Waren (Müritz). Über einen Zeitraum von mehreren Tagen erhielt eine 83-jährige Warenerin täglich mehrere Anrufe einer unbekannten männlichen Person, welcher sich als Polizist ausgab und ihr von einer Diebesbande berichtete, welche sich in Waren aufhält. Zu ihrem Schutz würde ein Polizist vorbeikommen und ihre Wertsachen in Sicherheit bringen. Hierfür sollte sie ihre Wertsachen sowie ihre EC-Karte mit der dazugehörigen PIN in einem Kochtopf in der Küche aufbewahren. Zudem sei ihr Geld auf ihrem Bankkonto nicht mehr sicher, weshalb sie dieses abheben solle und es ebenfalls zu Hause in dem Kochtopf aufbewahren sollte. Die ältere Dame begab sich daraufhin zur Bank und hob, entgegen der Warnung der Bankangestellten, mehrere 10.000,- Euro von ihrem Konto ab. Anschließend kam der falsche Polizist zu ihr nach Hause und nahm das Bargeld, die EC-Karte sowie den Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro der älteren Dame an sich. Am Folgetag erhielt die ältere Dame einen erneuten Anruf von einem falschen Polizisten, der sie aufforderte, Gutscheinkarten im Gesamtwert von 1.000,- EUR bei einem örtlich ansässigen Supermarkt zu erwerben. Auch dieser Forderung kam sie nach. In einem späteren Telefonat übermittelte die ältere Dame die Codes der Gutscheinkarten dem Betrüger.

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solch derartige Aktionen nicht durch die Polizei durchgeführt werden. Sensibilisieren Sie bitte Ihre Angehörigen, Nachbarn und Bekannte für diese Thematik.

Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren (Müritz) unter der Telefonnummer 03991 - 1760, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell