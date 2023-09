POL-MFR: (1073) Wohnungseinbruch in Roth - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Die Mitteilung über Schussgeräusche im Stadtteil Sandreuth rief am späten Samstagabend (16.09.2023) die Polizei auf den Plan. Die Beamten konnten letztlich feststellen, dass ein 24-jähriger Mann mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hatte. Ein Zeuge verständigte um kurz nach 23:30 Uhr die Einsatzzentrale der Polizei. Er hatte sich zuvor an einer SB-Waschhalle in der ...

mehr