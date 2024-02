POL-NB: Schlägerei zwischen mehreren Personen in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht vom 24.02.2024 zum 25.02.2024 wurden in Neubrandenburg zwei baugleiche graue PKW Renault Zoe entwendet. Ein Fahrzeug war in der Treptower Straße abgestellt und hat das amtliche Kennzeichen NB-CN 880E. Das zweite Fahrzeug stand in der Lutizenstraße und hat das amtliche Kennzeichen NB-HK 880E. Der Wert der entwendeten PKW wird auf jeweils 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, die ...

