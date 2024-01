Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (38) Pkw fuhr gegen Radfahrer - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein verbaler Streit zwischen einem Pkw- und einem Radfahrer in St. Leonhard endete am Dienstagmorgen (09.01.2023) mit einem Unfall und einer Fahrerflucht. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Der 52-jährige Radfahrer geriet mit dem bislang unbekannten Autofahrer gegen 09:00 Uhr in der Schwabacher Straße stadteinwärts in einen zunächst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw an dem Radfahrer vorbei und führte unmittelbar vor diesem mehrfach scheinbar unnötige Bremsbewegungen durch. Zwischen Orffstraße und Leopoldstraße fuhr der Radfahrer an dem Pkw vorbei, welcher in diesem Moment eine Lenkbewegung durchführte und so gegen den Radfahrer stieß. Der 52-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der noch unbekannte Pkw-Fahrer fuhr davon.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Von dem geflüchteten Pkw ist bislang lediglich bekannt, dass er schwarz war - Kennzeichen sowie eine Beschreibung des Fahrers liegen bislang nicht vor. Zeugen werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 - 1530 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

