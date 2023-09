Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Netto-Parkplatz

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, Birkenweg 15,

Am Samstag, den 23.09.2023 kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in Kalefeld zu einem Verkehrsunfall. Der derzeit noch unbekannte Verursacher touchierte beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Kundenparkplatz abgestellten grauen Volkswagen ID.3. Als die Fahrerin des Volkswagen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie auf der hinteren Stoßstange einen Lackschaden fest. Der Verursacher setzte nach dem Zusammenstoß jedoch seine Fahrt fort. Den Schaden an dem VW schätzt die Polizei Bad Gandersheim auf etwa 2500 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können, melden sich bitte per Telefon unter 05382-95390 bei der Polizei Bad Gandersheim.(Rei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell