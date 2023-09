Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Apothekeneinbrecher auf frischer Tat erwischt

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Herzberger Straße, dortige Apotheke, Freitag, 22.09.2023, 22:25 Uhr

Katlenburg (sb) - Nachdem ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Katlenburg-Lindau versucht hat gewaltsam durch das Aufdrücken der Schiebetür in die Apotheke einzubrechen, löste anschließend die Alarmanlage aus. Der Einbrecher konnte durch Polizeikräfte im Nahbereich angetroffen und nach einem kurzen Fluchtversuch festgenommen werden. Über den verursachten Schaden an der Tür können bislang keine Angaben gemacht werden. Der 18-Jährige wurde anschließend für weitere polizeiliche Maßnahmen der Dienststelle in Northeim zugeführt. Während dieser Maßnahmen wurden bei dem 18-Jährigen psychische Auffälligkeiten festgestellt, so dass er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde.

