Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Kurze Straße, Donnerstag, 21.09.23, 10.30 Uhr KALEFELD / Sebexen (schw) - Am Donnerstag, 21.09.23, gegen 10.30 Uhr wurde ein 74-jähriger Sebexer an seiner Wohnanschrift Opfer eines Trickdiebstahls. Zur o.g. Tatzeit klingelten zwei Männer am Wohnhaus des 74-jährigen. Nach Öffnung der Tür teilten die beiden Männer mit, dass sie sich für alten Schmuck, Porzellan und alte Bücher interessieren würden. Da der Sebexer die gewünschten Gegenstände tatsächlich im Haus hatte und diese auch veräußern wollte, wurden die beiden Männer in das Haus gelassen, um die Gegenstände gemeinsam zu begutachten. Die Männer entschlossen sich sodann einen Teil des gezeigten Schmucks zu kaufen. Der vereinbarte Schmuck wurde übergeben und durch die beiden Männer auch bezahlt. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass man ein weiteres Transportfahrzeug holen wollte, um noch weitere Gegenstände zu erwerben und mitzunehmen. Einige Zeit später stellte der Geschädigte fest, dass neben dem, verkauften Schmuck zusätzlicher Schmuck im Wert von ca. 2000,- EUR entwendet wurde. Glücklicherweise konnte der Geschädigte Hinweise zu dem, durch die Täter benutzten Pkw geben und die Täter beschreiben. Bei dem genutzten Kraftfahrzeug handelt es sich um einen grauen Ford C-Max mit HOL-Kennzeichen. Die Täter konnte der Geschädigte wie folgt beschreiben

Person 1:

- junge männliche Person - schlanke Statur - deutsche Sprache - Raucher - auffälliges Tattoo am Unterarm

Person 2:

- ältere männliche Person - hochdeutsche Aussprache - kurze dunkle Haare - Trachtenjacke o.ä.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Kraftfahrzeug, den Tätern oder weiteren Taten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

