Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auto ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Am Samstag, 23.09.2023, wurde ein 42 Jahre alter Fahrzeugführer aus Lehrte gegen 00.35 Uhr in der Bahnhofstraße in Dassel angehalten und kontrolliert. Es ergaben sich hierbei Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC und Kokain. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurden in einem mitgeführten Rucksack weitere Betäubungsmittel und Zubehör aufgefunden. Dem Mann, der Arzneifahrer für Apotheken ist, wurde eine Blutprobe entnommen, die aufgefundenen Sachen wurden beschlagnahmt.

