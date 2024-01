Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (36) Wiederholte Brandfälle in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg-Langwasser - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von 04.01.2024 bis 08.01.2024 ereigneten sich mehrere Brandfälle in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am 04.01.2024 (Donnerstag), gegen 18:40 Uhr stellte ein Bewohner im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Imbuschstraße (Windthorststraße) starke Rauchentwicklung fest. Kräfte der Berufsfeuerwehr lokalisierten einen Brandherd im Keller des Anwesens. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden (Gebäudeschaden).

Am 05.01.2024 (Freitag), gegen 18:00 Uhr bemerkte ein Bewohner einen glimmenden Pizzakarton im Aufzug des Hauses und löschte diesen selbstständig ab.

Am 08.01.2024, gegen 14:45 Uhr entzündete ein unbekannter Täter eine Fußmatte in selbigem Anwesen. Auch in diesem Fall bemerkten Anwohner das Feuer und löschten dieses. Im Rahmen der Aufnahme vor Ort teilten Bewohner zudem mit, dass am Vormittag des selben Tages im Hausflur offensichtlich Taschentücher verbrannt worden waren. Diese waren durch die Beamten nicht mehr feststellbar.

Die Ermittlungen wurden durch das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden und prüfen Tatzusammenhänge. Die Beamten bitten in den o.g. Fällen zudem um Zeugenhinweise. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Bränden machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell