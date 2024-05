POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 36-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmittag (05.05.2024), gegen 12:00 Uhr, war ein 73-jähriger Autofahrer auf der Heinigstraße in Richtung Bleichstraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Mann auf die abgesperrte Linksabbiegerspur in Richtung Dammstraße, kollidierte mit der Fahrbahnabtrennung und überschlug sich. Er wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ...

mehr